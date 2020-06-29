В Челябинске не могут справиться с мусором на улицах (ФОТО)

В Челябинске не могут справиться с мусором на улицах.

Как уже сообщал «Новый День», неделю назад на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос о мусоре на пешеходной Кировке. Больше всего претензий было выдвинуто к Макдональдсу, клиенты которого, по мнению чиновников, бросают остатки своей трапезы, где попало.

Сегодня было заявлено, что в течение недели проблема решилась: за Макдональдсом закрепили территорию от ресторана до улицы Карла Маркса (участок длиной около 120 метров). Однако вчера вечером на Кировке можно было наблюдать такую картину:

Кто должен убирать эти участки пешеходной зоны и следить за тем, чтобы урны вовремя опорожнялись, чиновники не уточнили.

Возникают проблемы и с уборкой дорожных обочин. Глава города Наталья Котова высказала недовольство состоянием Металлургического и части Курчатовского районов. За обе территории и три района отвечает один подрядчик. Выяснилось, что в выходные во всем контролируемом подрядчиком секторе мусор убирали всего 20 человек.

Челябинск, Павел Зварзин, Николай Бутов

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