В Челябинске День молодежи отметили дебошем

В Челябинске четверо молодчиков с дубинками на глазах у горожан набросились на автомобиль.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 27 июня, во дворе многоквартирного дома по улице Тепличная. В социальных сетях распространяется видео, снятое одним из свидетелей.
По словам очевидцев, среди бела дня в дворе раздались крики и нецензурная брань. После чего четверо молодых людей с палками набросились на легковой автомобиль.
На видео запечатлено, как хулиганы бьют огромными палками по стеклам машины, двери в которой открыты настежь.
В причинах инцидента сейчас разбирается полиция.
Челябинск, Виктор Елисеев
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