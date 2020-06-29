Рекламу несостоявшегося концерта Элджея в Челябинске признали незаконной

Челябинское УФАС России признало рекламу концерта Элджея ненадлежащей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство установило, что в рекламной информации содержатся не соответствующие действительности сведения о категории информационной продукции рекламируемого мероприятия: реклама о предстоящем концерте «Элджей. Презентация нового альбома» распространялась с возрастной категорией мероприятия как «16+», так и «18+».

Так, на афишной тумбе по адресу пр. Ленина, 59 размещалась информация со знаком информационной продукции «16+».

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что согласно дизайн-макету афиши, возрастная категория концерта была определена «16+». Позднее организатор изменил возрастную маркировку с «16+» до «18+», но не позаботился заменить уже распространенные плакаты.

Между тем, распространение анонсов концерта с указанием различной категории могло привести к продаже билетов лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.

Челябинское УФАС России в своем решении указало, что РОО «ФСО «Спорт» не проявило должную ответственность и осмотрительность при разработке и изготовлении макета рекламы концерта, размещенной на афишной тумбе, в части указания достоверной информации относительно возрастного ограничения концерта.

За нарушение требований рекламного законодательства в отношении РОО «ФСО «Спорт» будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, в конце января этого года челябинский депутат Андрей Зеленин обратился в министерство культуры области и Роскомнадзор с просьбой «посодействовать в отмене» концерта Элджея, так как его могут посетить несовершеннолетние. После этого дворец спорта «Юность» отказался от сотрудничества с исполнителей. Другую площадку для концерта организаторы найти не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.20

В Челябинске День молодежи отметили дебошем. / В Челябинске не могут справиться с мусором на улицах (ФОТО). / В Челябинской области за сутки скончались трое зараженных коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»