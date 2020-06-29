На Южном Урале открываются летние кафе и фитнес-залы

Власти Челябинской области к работе возвращаются летние кафе и фитнес-залы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.

«В течение недели в области снижается число заболевших ковидом. Поэтому принял решение снять часть ограничений, – рассказал глава региона. – Могут начать свою работу летние кафе, открытые веранды и фитнес-залы. Естественно, нужно соблюдать все санитарные требования».

Напомним, на утро 29 июня в регионе подтверждены 7440 случаев заболевания COVID-19(+149 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Выздоровели 4058 пациентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.20

Счетная палата: минстрой РФ проваливает госпрограмму доступного жилья. / Дело о некачественном ремонте памятника Ленину в Челябинске дошло до суда. / Рекламу несостоявшегося концерта Элджея в Челябинске признали незаконной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»