26-летняя челябинка больше полугода присваивала деньги на почте

Бывший начальник почтового отделения в Челябинской области отправлена в колонию за присвоение денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 26-летнюю жительницу Челябинска виновной в растрате и мошенничестве.

Установлено, что женщина, являясь начальником отделения почтовой связи поселка Красное поле, с апреля по октябрь 2019 года похитила деньги и товары на сумму свыше 300 тысяч рублей, причинив УФПС Челябинской области.

Кроме того, в ноябре 2019 года челябинка присвоила 15 тысяч рублей, переданные клиенткой для уплаты налогов.

С учетом того, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности, суд приговорил ее к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колони общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, а также полномочий, связанных с возложением материальной ответственности, сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, судом удовлетворены иск прокурора в интересах Челябинского почтамта УФПС Челябинской области и иск потерпевшей жительницы Сосновского района о взыскании с подсудимой ущерба, причиненного преступлением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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