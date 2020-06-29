Пассажирам челябинского электротранспорта не оставляют выбора в голосовании по поправкам в Конституцию (ФОТО)

В челябинских трамваях и троллейбусах разместили агитационные материалы к 1 июля: челябинцев призывают идти голосовать, но не оставляют им права выбора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плакаты, призывающие голосовать за изменения в Конституцию РФ, появились в челябинсклм горэлектротранспорте в конце минувшей недели.

Горожане возмущаются в соцсетях и выражают надежду, что за такую беспардонную агитацию кого-нибудь как-нибудь накажут.

«Новое руководство ЧелябГЭТ может быть привлечено к административной или уголовной ответственности за незаконную агитацию. В трамваях в конце прошлой недели начали появляться вот такие листовки: на окнах, на спинках сидений, на дверях, – написали горожане в сообществе «Челябинский транспорт». – Некоторые инициативные водители и пассажиры сами избавляют транспорт от такого спама».

В ООО «ЧелябГЭТ» не смогли оперативно прокомментировать появление агитационных плакатов в салонах трамваев.

В Челябинском УФАС заявили, что жалоб на незаконную агитацию им не поступало, отметив отдельно, что контроль за политической рекламой не относится к компетенции антимонопольного ведомства. В облизбиркоме также сообщили, что жалоб на «трамвайную» агитацию к ним не поступало, но от дальнейших комментариев отказались, предложив направить официальный запрос.

Челябинск, Виктор Елисеев

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