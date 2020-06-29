На траве дрова: южноуралец пойдет под суд за то, что плохо лежало

Полиция Златоуста задержала горожанина с чужими дровами.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего ранее не судимого жителя Златоуста, совершившего кражу четырех кубометров березовых дров.
Полицейскими установлено, что 29-летний местный житель приобрел поленья и хранил их на улице около здания станции техобслуживания. Южноуралец, работая недалеко в магазине грузчиком, обнаружил дрова, погрузил их в машину и увез к себе домой.
Сотрудниками полиции украденное возвращено владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальное наказание за противоправное деяние – лишение свободы сроком до пяти лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 29.06.20
Правительство РФ анонсировало скорое открытие кинотеатров. / Состояние «глубокой шоковой заморозки»: российские авиакомпании на грани банкротства. / Кремль завышает планку: народное одобрение реформы Конституции становится риском для власти. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube