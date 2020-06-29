На траве дрова: южноуралец пойдет под суд за то, что плохо лежало

Полиция Златоуста задержала горожанина с чужими дровами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего ранее не судимого жителя Златоуста, совершившего кражу четырех кубометров березовых дров.

Полицейскими установлено, что 29-летний местный житель приобрел поленья и хранил их на улице около здания станции техобслуживания. Южноуралец, работая недалеко в магазине грузчиком, обнаружил дрова, погрузил их в машину и увез к себе домой.

Сотрудниками полиции украденное возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальное наказание за противоправное деяние – лишение свободы сроком до пяти лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.20

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