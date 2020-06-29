Жительница Южного Урала истязала детей и морила их голодом

На Южном Урале 35-летняя женщина истязала детей и морила их голодом.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, жительница Троицка ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей 11 и 14 лет, не ухаживала за ними и порою даже не кормила. Более того, мамаша систематически била детей ремнем, руками, крапивой, кабелем от телевизора, сдавливала шею руками.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением), п.п.«а»«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц заведомо несовершеннолетнего возраста).

Троичанке назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Дети помещены в социальное учреждение.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.06.20

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