На Урале вынесли приговор женщине, убившей мужа, спасая дочь

На Южном Урале вынесли приговор женщине, убившей мужа, спасая дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина был наркоманом. Однаждыв, находясь под воздействием наркотиков, он схватил дочь, которой не исполнилось и года, и начал сильно сдавливать руками различные части ее тела, включая голову. Мать девочки просила отпустить ребенка, но муж не реагировал. А потом упал на пол и придавил девочку.

Перепуганная мать, пытаясь спасти дочь, начала бить его руками и ногами, пытаясь заставить его перевернуться и освободить малышку, потом схватила нож и нанесла несколько ударов. Мужчина скончался от проникающего ранения грудной клетки. Девочку госпитализировали стразлдичными повреждениями, причиненными отцом.

Суд признал женщину в виновной убийстве в состоянии аффекта и назначил ей наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.06.20

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