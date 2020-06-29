Перенесшие коронавирус бессимптомно рискуют не только заразить окружающих, но и заразиться повторно

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию бессимптомно, рискуют не только заразить окружающих, но и заразиться повторно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», китайские ученые из Медицинского университета Чунцина обследовали жителей округа Ваньчжоу в возрасте от 8 до 75 лет, у которых коронавирус был подтвержден методом ПЦР в лаборатории, но клинических симптомов в предшествующие 14 дней и во время госпитализации не было.

При поступлении у 8% пациентов обнаружилось снижение числа лимфоцитов в крови, а у одного – снижение тромбоцитов. У 16% обнаружились признаки поражениях печени, у 30% – повышенный уровень С-реактивного белка, указывающий на воспаление.

Компьютерная томография показала, что почти у 30% бессимптомных пациентов легкие повреждены по типу «матового стекла», еще у 27% – обнаружены очаговые тени или диффузное поражение. При этом у каждого третьего признаки коронавирусной пневмонии отмечались в обоих легких.

Отмечено, что продолжительность элиминации вируса (интервал от первого до последнего положительного мазка из носоглотки) у бессимптомных пациентов больше, чем у людей с проявленными симптомами: 19 дней против 14.

Плюс ко всему выяснилось, что иммунитет к инфекции у тех, кто перенес ковид бессимптомно, гораздо слабее, чем у пациентов с выраженной клинической картиной, и при повторном контакте с инфекцией, скорее всего, не будет эффективным.

Исследование опубликовано на портале Nature Medicine.

Москва, Игорь Юров

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