Реанимацию Челябинской детской областной больницы закрыли из-за коронавируса

Реанимационное отделение ЧОДКБ закрыли на карантин из-за COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реанимационное отделение Челябинской областной детской клинической больницы закрыто на карантин до 5 июля включительно.

По информации пресс-службы учреждения, неделю назад положительный тест на новую коронавирусную инфекцию получил один из сотрудников реанимации ЧОДКБ. В настоящее время медик находится на больничном. У контактировавших с ним пациентов и врачей анализы отрицательные.

До окончания карантина вновь поступающих пациентов направляют в три других реанимационных отделения больницы.

В учреждении напоминают, что в детской областной больнице сохраняется режим повышенной готовности: каждый прибывающий должен предоставить справку об отсутствии COVID-19, по приезду у детей и их сопровождающих измеряют температуру, в случае проявления ОРВИ ребенка обследуют в изолированном отдельно стоящем специально оборудованному боксе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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