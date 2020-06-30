Первый пошел. В Челябинске выставили на продажу крупный ТРК

ТРК «Фокус» в Челябинске продают за 3,5 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления о продаже расположенного на северо-западе Челябинска торгово-развлекательного комплекса «Фокус» опубликованы на нескольких порталах по продаже недвижимости.

Отдельно стоящее здание площадью 59 тысяч квадратных метров с парковкой собственник готов продать за 3,5 миллиарда рублей. Можно отметить, что это первый крупный ТРК в Челябинске, выставленный на продажу из-за кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.

Владелец ТРК, предприниматель Владимир Ланде признает, что из-за режима жестких санитарных ограничений сотрудники комплекса и многих его арендаторов и партнеров вот уже несколько месяцев вынуждены жить без зарплат, так как денег на них у неработающих предприятий попросту нет. При этом меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, предпринимаемые в Челябинске, бизнесмен считает избыточными.

Эксперты считают, что в сложившейся ситуации продать ТРК будет сложно. «Если в городе-миллионнике, которым является Челябинск, работают 7-8 качественных торгово-развлекательных центров, то только у одного-двух дела идут нормально, остальные испытывают определенные трудности, – цитирует «КоммерсантЪ – Южный Урал» директор по развитию компании одного из участников рынка недвижимости. – В Москве уже лет пять идет реконцепция торговых центров, этим вопросом довольно серьезно занимаются, в Челябинске вопрос обновления этих объектов тоже назрел. Стандартный вариант – фуд-корт, развлечения, кинотеатр, якорные арендаторы с продуктами и бытовой техникой – уже не является спасением для торговых центров».

Во всяком случае, цену на ТРК придется существенно снизить, считает эксперт. Другие участники рынка не исключают, что объектом может заинтересоваться одна из федеральных сетей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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