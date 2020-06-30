В Челябинской области умерли еще три человека с COVID-19

В Челябинской области умерли еще три человека, зараженные COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, причиной смерти скончавшихся стали сопутствующие заболевания. Так, для 60-летнего мужчины роковым стало злокачественное новообразование, 71-летний южноуралец умер от постинфарктного кардиосклероза и хронической сердечной недостаточности, 82-летний – атеросклеротического кардиосклероза.

За день подтверждено 145 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 7 тысяч 585 инфицированных COVID-19, 147 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.06.20

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