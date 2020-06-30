Челябинские депутаты потребовали включить в совет директоров ХК «Трактор» представителя мэрии

Челябинская городская Дума потребовала включить в состав руководства ХК «Трактор» главу города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», требование было высказано в ходе обсуждения отчета главы города Натальи Котовой о работе администрации в 2019 году.

Парламентарии напомнили, что областной центр так же участвует в финансировании деятельности хоккейного клуба. Например, в прошлом году из бюджета города система ХК «Трактор» получила, по данным депутатов, 30 миллионов рублей.

«Команда «Трактор» является муниципальной, мы получаем трансфер из бюджета области, но и порядка 30 миллионов рублей из бюджета города туда выделяем. Так как прошлый сезон был неудовлетворительным, а клуб муниципальный, то есть пожелание, чтобы включили вас в совет директоров «Трактор». Мы деньгами там участвуем, но никто не смотрит», – заявили деуптаты.

Впрочем, формально ХК «Трактор» не является муниципальным учреждением. Согласно открытым данным, клуб действует в статусе Челябинской городской общественной организации ХК «Трактор», учредителями которой являются физические лица. А согласно информации на официальном сайте клуба, он действует лишь при поддержке правительства Челябинской области и администрации Челябинска. При этом финансирование практически полностью лежит на региональном бюджете: по информации КХЛ, в прошлом сезоне из областного бюджета клубу было направлено 1,4 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.20

В Челябинской области умерли еще три человека с COVID-19. / Первый пошел. В Челябинске выставили на продажу крупный ТРК. / Реанимацию Челябинской детской областной больницы закрыли из-за коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»