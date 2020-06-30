Коронавирус захватывает новые подразделения южноуральского правительства

Коронавирус расширяет «сферу влияния» в правительстве Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очаг инфекции появился в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

«У одного из сотрудников первый тест на СОVID-19 предварительно дал положительный результат, – сообщили в ведомстве. – Госслужащий проходит лечение. Все сотрудники, контактировавшие с заболевшим, переведены на удаленную работу».

Напомним, в министерстве строительства зарегистрированы двое заболевших.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.06.20

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