Не задохнуться бы с непривычки: глава Челябинска озвучила реальную цифру сокращения промышленных выбросов

Челябинская городская Дума заслушала отчет мэра о работе, проделанной администрацией областного центра в 2019 году. Глава города Наталья Котова рассказала о числе принятых посетителей и сдаче комплекса ГТО, предпочтя не останавливаться на волнующих жителей проблемах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главное выступление главы Челябинска Натальи Котовой оказалось почти молниеносным. Складывалось такое ощущение, что чиновница куда-то опаздывает, а посему и большую часть отчета выдает изрядной скороговоркой. В итоге основные положения почти 70-страничного, как выяснилось позднее, документа, г-жа Котова умудрилась изложить чуть более чем за 20 минут.

При этом доклад изобиловал общими словами и положениями, например, о социальном характере бюджета города, в подавляющей части являющегося таковым просто потому, что львиную долю средств, получаемых за счет региональных и федеральных дотаций и трансфертов, идет на выплату заработной платы работникам социальной сферы, а также систем образования и здравоохранения.

О том же, насколько чиновники чувствуют свою социальную ответственность, свидетельствовал восторг, с которым глава города приняла предложение о более существенном росте тарифов на тепловую энергию и водоснабжение и водоотведение, за счет чего один из депутатов предложил сэкономить бюджетные средства, направляемые на поддержание работы МУП ЧКТС и МУП ПОВВ. «Мы очень много денег выдаем организациям, которые работают с тарифами, – заявил парламентарий. – Они могут через тарифные органы выбивать себе финансирование через правительство Челябинской области. Если у них не хватает денег, они должны или повышать тариф, или понижать, и доказывать это в тарифном органе». В ответ на эти рассуждения Наталья Котова заявила: «Мы будем вам благодарны, если вы поддержите нашу инициативу по увеличению тарифов для МУП ЧКТС и МУП ПОВВ».

В общем, это было единственное более или менее конкретное заявление руководство Челябинска по поводу интересующего всех горожан вопроса о будущем тарифной политики, особенно актуального именно сегодня. Ведь с 1 июля тарифы на коммунальные услуги вновь вырастут, причем несмотря на серьезное ухудшение финансового положения многих южноуральцев в связи с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, когда власти буквально парализовали работу многих секторов экономики.

На протяжении последних месяцев единственным ответом мэрии на все предложения по отказу от роста тарифов в 2020 году были уверения в необходимости и обязанности горожан платить по счетам. Теперь г-жа Котова озвучила вторую часть позиции городских властей: платить челябинцы должны и платить должны больше.

Достаточно комично выглядели и потуги мэра выдать за достижение происходящее в сфере строительства жилой недвижимости. Во-первых, цифра в 590 тысяч квадратных метров жилья свидетельствует об удручающем состоянии отрасли. Ведь еще несколько лет назад строили 1 миллион и более «квадратов», в падение ввода до 800 тысяч расценивалось как глубокий кризис. Во-вторых, совершенно непонятна удовлетворение главы города тем, что доля индивидуальных жилых домов в общем объеме выросла до 7,5%. Ведь не секрет, что ИЖС на сегодня – сфера деятельности самих горожан.

Не смогла обойти мэр и такую тему, как экология, потратив на нее меньше минуты. Оказалось, что за 2019 год количество вредных выбросов в атмосферу от стационарных источников сократилось на 500 тонн». Помнится, губернатор Текслер заявлял о 20% сокращении. Но 500 тонн – это всего 0,3% от показателей 2018 года.

Зато малоинтересные для челябинцев темы Наталья Котова преподносила с отрадными подробностями. Например, депутаты узнали, что за год городские власти заключили договоры аренды 422 земельных участков. Но почему-то градоначальница постеснялась сказать, сколько именно представлений прокуратуры о необходимости активизировать работу по взысканию с предпринимателей неуплаченных арендных платежей мэрия получила за последний год.

Отдельно остановилась чиновница на росте качества образования. Точнее, на успехах одного из лицеев города. Этому она, кстати, посвятила больше времени, чем проблеме экологии.

И, по всей видимости, отдельную гордость городских властей вызывает развитие хип-хоп культуры, которое Наталья Котова поставила даже впереди поддержки студенческих отрядов и гражданско-патриотического воспитания.

Наконец, уделила градоначальница внимание и общению с челябинцами. «Лично мной проведено 138 приемов граждан по вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, землеустройства, благоустройства и другим. Проведено 133 выездных мероприятия с участием жителей города и непосредственным общением с руководством города. Заместителями главы города проведен 251 прием по личным вопросам в пределах полномочий», – заявила чиновница. Но самое интересное – что жители города получили более 15 тысяч ответов на обращения в социальных сетях. Остается лишь надеться, что ответы эти не были обычными отписками, перегоняемыми зачастую чиновниками из одного официального ответа в другой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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