Челябинца будут судить за попытку ограбить банк с зажигалкой

Житель Челябинска предстанет перед судом за совершение разбойного нападения на отделение банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44 –летнего жителя города, обвиняемого в разбое.

По версии следствия днем 4 декабря 2019 года мужчина, будучи пьян, пришел в отделение одного из банков, расположенное по улице Кирова, где, держа в руке зажигалку, которую выдал за детонатор, угрожая взорвать помещение, потребовал у кассира передать ему деньги. При этом челябинец пытался разбить стекло, отделявшее помещение кассы от клиентской зоны. В ходе расследования установлено, что в отделении банка было в то время более одного миллиона рублей.

Кассир нажала тревожную кнопку, вызвав сотрудников полиции, которые по прибытии задержали злоумышленника.

Челябинец вину в преступлении признал полностью, указал, что злоупотребляет спиртными напитками, что способствовало совершению преступления.

Горожанин ранее судим, совершил преступление в период отбытия условного осуждения по предыдущему приговору. В ходе расследования в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Калининский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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