Неудачный обмен: южноуралец, сменявший обрез на кобылу, отправится в колонию

Житель Карталинского района отправлен в колонию за незаконный оборот огнестрельного оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал ранее не судимого 58-летнего жителя района виновным в незаконной переделке огнестрельного оружия, а также его незаконном хранении и сбыте.

Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина переделал ранее найденное им охотничье гладкоствольное ружье в обрез, который хранил в гараже, расположенном на территории двора жилого дома. В феврале нынешнего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отдал обрез знакомому, обменяв его на трехгодовалую кобылу.

Суд приговорил южноуральца к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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