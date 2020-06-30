Продолжение «мусорных войн»: полигон в Копейске отказался принимать мусор от регоператора

Копейский полигон ТКО отказывается принимать мусор от регоператора из-за долгов по оплате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «Комтранссервис» за прекращение захоронения твердых коммунальных отходов.

С соответствующим заявлением к антимонопольщикам обратилось ООО «Центр коммунального сервиса». Региональный оператор по обращению с ТКО сообщил, что ООО «Комтранссервис» с 1 марта 2020 года отказывает в приеме отходов для захоронения на полигоне ТБО «Южный», расположенном недалеко от поселка Старокамышинск.

Компания не принимает отходы у оператора, собирающего ТКО на территории Копейска по договору с ООО «ЦКС». ООО «Комтранссервис» объясняет такое приостановление неисполнением ООО «ЦКС» обязательств по оплате.

«Челябинское УФАС России указало, что прекращение ООО «Комтранссервис» услуг по захоронению ТКО на полигоне ТБО «Южный» может привести к негативным последствиям для населения Копейского городского округа в связи с потенциальным «мусорным коллапсом», а также для ООО «ЦКС», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Так, в соответствии с законом об отходах производства и потребления нарушение региональным оператором схемы потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации и размещения, закрепленной схемой обращения с отходами, может стать основанием для лишения его такого статуса.

Между тем, согласно утвержденной территориальной схеме, полигон ТКО в деревне Урефты принимает отходы Сосновского района (в случае отсутствия мощностей по размещению отходов на этом полигоне, отходы размещаются на полигоне в поселке Полетаево), полигон «Южный» принимает отходы Копейска, на полигоне в Полетаево в связи с закрытием свалки в Челябинске размещаются все остальные отходы.

При этом возникший между ООО «КТС» и ООО «ЦКС» спор об оплате ранее оказанных услуг носит гражданско-правовой характер и может быть разрешен иными способами, предусмотренными действующим законодательством, настаивают в УФАС.

В связи с тем, что ООО «Комтранссервис» занимает доминирующее положение на рынке услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на территории Копейска, Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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