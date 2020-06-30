Огласили приговор псевдо-строителю, лишившему южноральцев 5 миллионов рублей

Директор строительной компании осужден за хищение у жителей Челябинской области свыше 5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Красноармейский районный суд признал директора ООО «Строительная Компания «Гудвин» виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Установлено, что в 2014-2017 годах южноуралец собирал деньги местных жителей якобы для выполнения проектных работ и строительства жилых домов. При этом намерений выполнить обязательства по договору строительного подряда у него не было. А чтобы избегнуть уголовной ответственности, псевдо-строитель придавал сделкам гражданско-правовой характер.

Общая сумма материального ущерба, причиненного 13 южноуральцам, превысила 5 миллионов рублей.

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших по уголовному делу на сумму более 2 миллионов рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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