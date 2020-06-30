Челябинец сжег заживо 91-летнюю бабушку

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении челябинца, превратившего собственную бабушку в факел.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что в апреле 2020 года челябинец, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей бабушкой нанес ей несколько ударов, после чего облил пожилую женщину из бутылки с легковоспламеняющейся спиртосодержащей жидкостью и поджег.

Опомнившись, мужчина потушил одежду на родственнице и диван, пытался оказать помощь, однако в результате полученных термических ожогов с поражением 31% тела пенсионерка скончалась в больнице.

Суда южноуралец дожидается в СИЗО. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.20

«Настоящий избиратель» будет голосовать 1 июля: расклад по конституционной реформе может резко измениться. / Огласили приговор псевдо-строителю, лишившему южноральцев 5 миллионов рублей. / Россиян ждет жаркий июль с «сюрпризами». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»