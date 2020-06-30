В Челябинской области начинают работу детские сады и оздоровительные лагеря

На Южном Урале детские учреждения возвращаются к нормальной работе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, с четверга, 2 июля, детские сады региона возобновляют свою работу в полном объеме.

Кроме того, с понедельника, 6 июля, начнется летняя оздоровительная компания. Об этом глава Южного Урала Алексей Текслер сообщил на своей официвоей официальной странице в социальных сетях.

«Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля, – написал губернатор. – Безопасность детей должна быть максимальной. Полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на ковид».

Уточняется, что конкретные сроки открытия руководство лагерей будет принимать самостоятельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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