Недобрая традиция: НМУ в Челябинской области опять объявлены на все выходные

В Челябинске в очередной раз на все выходные объявили НМУ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, продержатся в областном центре до 19 часов 3 июля. Аналогичная ситуация ожидается в Карабаше.
В Коркино смог начнет рассеиваться чуть раньше – днем 3 августа.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 01.08.20
Число зараженных COVID-19 на Южном Урале приблизилось к 12 тысячам. / В Миассе сотрудник полиции устроил ДТП, погибли трое. / Самые крутые слухи недели: большие деньги любят тишину. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube