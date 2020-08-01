Недобрая традиция: НМУ в Челябинской области опять объявлены на все выходные

В Челябинске в очередной раз на все выходные объявили НМУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, продержатся в областном центре до 19 часов 3 июля. Аналогичная ситуация ожидается в Карабаше.

В Коркино смог начнет рассеиваться чуть раньше – днем 3 августа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.08.20

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