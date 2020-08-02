Число инфицированных COVID-19 на Южном Урале превысило 12 тысяч

В Челябинской области за сутки подтверждены 110 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начал пандемии число инфицированных на Южном Урале составило 12 тысяч 23.
В региональном минздраве РИА «Новый День» сообщили еще о трех умерших зараженных. У все причиной смерти стали хронические заболевания, COVID-19 стал сопутствующей инфекцией.
Так, женщина 63 лет скончалась от хронической почечной недостаточности, 78-летний мужчина – от хронической обструктивной болезни легких, у 91-летнего южноуральца были атеросклеротическая болезнь сердца и гипертония.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 01.08.20
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