Челябинцы смогут определиться с концепцией набережной озера Смолино

Челябинцев приглашают обсудить концепцию набережной Смолино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе стартовал проект по созданию концепции благоустройства территории набережной озера Смолино. Для разработки проекта привлечено профессиональное архитектурное бюро Wowhaus.

«В рамках проекта преображения набережной запланировано масштабное исследование территории площадью 13 гектаров. Будет изучено общественное мнение в формате открытых проектных сессий с жителями и создана архитектурная концепция, призванная помочь городским властям создать привлекательное общественное пространство с учетом запроса населения на организацию мест отдыха и досуга, озеленение и благоустройство прибрежной территории в соответствии с лучшими мировыми практиками», – уточнили в администрации областного центра.

Принять участие в создании концепции благоустройства набережной озера Смолино может любой житель Челябинска. В августе в онлайн-режиме будут организованы проектные сессии с участием представителей Группы ЧТПЗ, городской администрации, а также архитекторов бюро Wowhaus. Финальная концепция будет представлена в начале сентября.

Сегодня, 3 августа, на платформе Zoom в 12:00 пройдет первая экспертная сессия, где выступит главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Он расскажет, как пройдет соучаствующее проектирование. Узнать расписание всех встреч и зарегистрироваться можно по ссылке: clck.ru/Q2MyM.

Челябинск, Виктор Елисеев

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