Южноуральцев атаковали мошенники, маскирующиеся под соцработников

Власти Челябинской области заявили о росте случаев обмана южноуральцев аферистами, выдающими себя за социальных работников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последнее время участились случаи обмана в отношении доверчивых граждан. Об этом сообщает telegram-канал министерства.

«Людям звонят по телефону, пишут в социальных сетях. Злоумышленники представляются сотрудниками социальных служб и предлагают оформить пособие по телефону, ускорить процесс рассмотрения заявлений или приглашают на платную консультацию», – рассказали представители ведомства.

Любая просьба перевести деньги или назвать номер банковской карты должна насторожить южноуральцев, отмечают чиновники. «Помните, что государственные услуги, такие как подача документов и консультация осуществляются бесплатно», – подчеркивают представители минсоца.

В случае возникающих вопросов южноуральцы могут обратиться по телефонам горячей линии в министерство социальных отношений Челябинской области: 8-912-806-84-96, 8-800-550-74-03.

Челябинск, Виктор Елисеев

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