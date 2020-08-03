В Челябинске почти двое суток ликвидировали последствия последней июльской грозы

В Челябинске без малого двое суток ликвидировали последствия последней июльской грозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего от разгула стихии вечером 31 июля пострадал Металлургический район. Ветер повалили более 260 деревьев, повредил кровли 21 многоквартирного дома, 4 частных домов, а так же ДК ЧМК, одного из корпусов ГКБ№6 и лабораторного корпуса ЧГМА.

Падающие ветки и деревья повредили 13 автомобилей, газопровод, домовую теплотрассу, линии электоропередач, в том числе 13 новых линий уличного освещения. Без света остались более двух десятков многоэтажных домов и около 700 частных домовладений.

Пострадали 2 человека.

В многоквартирные дома электричество вернули только к 23 часа 1 августа. Энергоснабжение частного сектора полностью восстановили к 14 часам воскресенья, 2 августа.

Фото читателей РИА «Новый День»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.08.20

В Миассе скончалась четвертая участница ДТП, устроенного сотрудником полиции. / Южноуральцев атаковали мошенники, маскирующиеся под соцработников. / Челябинцы смогут определиться с концепцией набережной озера Смолино. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»