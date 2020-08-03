В Челябинской области снижается выявляемость коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждены 107 новых случаев коронавирусной инфекции. 62 из них – в Челябинске. Показатель ежесуточной выявляемости снижается с 29 июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 12 тысяч 130 зараженных.

Региональный минздрав сообщает еще о двух скончавшихся инфицированных: непосредственно от COVID-19 умерла 69-летняя женщина. Причиной смерти пациентка 67 лет стали гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и сердечная недостаточность. Всего за время эпидемии умерли 260 человек, зараженных коронавирусом.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.08.20

В Челябинске почти двое суток ликвидировали последствия последней июльской грозы. / В Миассе скончалась четвертая участница ДТП, устроенного сотрудником полиции. / Южноуральцев атаковали мошенники, маскирующиеся под соцработников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»