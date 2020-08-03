Семья экс-губернатора Южного Урала выходит из активов

Сын бывшего южноуральского губернатора Александр Дубровский вышел из числа учредителей трех компаний семьи экс-чиновника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматель Александр Дубровский, старший сын экс-главы Южного Урала Бориса Дубровского, передал свои доли в ООО «Новатек», ООО «Синай» и ООО «Галерея дизайна» партнерам.

«Новатек» и «Синай» – крупнейшие активы семейства Дубровских – теперь на 100% принадлежат Константину Переверзеву, бывшему до этого младшим партнером Александра Дубровского. При этом сын экс-губернатора остается директором обеих компаний.

Учредителем фирмы «Галерея дизайна» теперь является Александр Пичугин. У бизнесмена доля в 76%, 24% принадлежат ООО «Синай».

При этом эксперты уверены, что семья бывшего губернатора сохраняет контроль над компаниями, а Переверзев и Пичугин выступают в качестве доверенных лиц Дубровских.

Интересно, что смена учредителей во всех трех компаниях произошла 30 июля. Напомним, ранее стало известно о возвращении компаний Дубровских на рынок государственных и муниципальных контрактов Челябинска: в 2020 году «Синай» получил сразу четыре контракта от властей Челябинска, существенно снизив стоимость работ в ходе электронных аукционов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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