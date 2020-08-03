Челябинский роддом закрыли из-за COVID-19

Один из родильных домов Челябинска закрыли после подтверждения случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», роддом №6, расположенный в Металлургическом районе Челябинска, закрыли в конце минувшей недели. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

«Я где-то час назад разговаривала с родственницей, которая там работает. Обе с ней в шоке, мне туда во вторник госпитализироваться надо было. Весь роддом закрыт, всех выписывают массово», – рассказала одна из челябинок.

В управлении здравоохранения Челябинска информацию подтверждают. По данным чиновников, COVID-19 подтвердился у двух рожениц, лежавших в разных отделениях роддома. При этом случаи никак не связаны между собой, настаивают в городской мэрии.

Напомним, на утро 3 августа в регионе подтверждены 12 тысяч 130 случаев заболевания COVID-19 (+107 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Челябинск, Виктор Елисеев

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