Уровень безработицы в Челябинской области приблизился к семи процентам

Число безработных южноуральцев превысило 125 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», численность рабочей силы на конец июня 2020 года составила в Челябинской области более 1,85 миллиона человек (53,5% общей численности населения области), из них более 126,5 тысяч человек оставались без работы. Об этом сообщает контрольно-счетная палата региона со ссылкой на Челябинскстат.

По данным официальном статистики, в июне 2020 года уровень безработицы составил 6,8%, при этом отмечен его рост: на 1,9% к январю 2020 года (4,9%) и на 0,9% к маю 2020 года (5,9%).

За год число безработных южноуральцев выросло на 32,5%. При этом лишь каждый второй из них зарегистрирован в государственных службах занятости. На конец июня официально статус безработного имели 68,8 тысячи жителей Челябинской области. За год уровень зарегистрированной безработицы вырос в 3,1 раза, составив 3,7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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