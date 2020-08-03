На Южном Урале зарегистрировали случаи птичьего гриппа

В Челябинской области зарегистрирован грипп птиц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, очаг гриппа птиц зарегистрирован в Увельском районе Южного Урала. Поставленный сотрудниками ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория» и Челябинской испытательной лаборатории диагноз подтвержден специалистами ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») во Владимире: выявлен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8.

Специалисты исследовали трупы пяти птиц (1 дикая утка, 2 домашних и 2 домашних гуся), обнаруженные на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявлен материал вируса гриппа птиц. «В связи с этим проведен учет птицы в данных населенных пунктах. На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц», – уточнили представители ведомства.

Управление Россельхознадзора напоминает, что к гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах: куры, индейки, домашние и дикие утки, фазаны, цесарки, перепела, а также глухари, буревестники, аисты, чайки, крачки, страусы и практически все другие виды синантропных, диких, экзотических и декоративных птиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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