В Челябинской области «охотника на бомжей» проверят психиатры

Южноуральцу, забивавшему бездомных молотком, предъявили обвинение.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства.

По данным следствия, вечером 28 июля южноуралец в малолюдном месте в Миассе познакомился с мужчиной без определенного места жительства. Молодой человек предложил бездомному выпить спиртного, а затем стал бить молотком по голове. От множественных травм бомж скончался.

В ходе расследования уголовного дела, следователь установил, что южноуралец причастен к совершению 3 аналогичных преступлений в отношении лиц без определенного места жительства.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, в том числе назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы. В рамках уголовного дела поверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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