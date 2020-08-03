Фурам запретили движение по плавящимся южноуральским трассам

Власти Челябинской области ввели временное ограничение движения грузового автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного строительства и транспорта Челябинской области, в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха +32, +36 градусов по Цельсию вводится временное ограничение движения для грузовых автомобилей, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием.

Ограничения будут действовать с 12 часов 3 августа до 21 часа 4 августа.

Время окончания ограничений может быть изменено, уточняют представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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