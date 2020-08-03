Челябинец протаранил во дворе пять автомобилей и сбежал

В Челябинске сотрудники ГИБДД задержали водителя, совершившего наезд на пять автомашин во дворе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ранее в Челябинске во дворе одного из домов по улице Салавата Юлаева водитель, управляя автомашиной «Ситроен», совершил наезд на припаркованные «Хундай», «Шевроле», «Тойота», ВАЗ и «Киа», после чего с места происшествия скрылся.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции мужчина был задержан по горячим следам. Им оказался 30-летний житель Челябинска. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении южноуральца составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и части 2 статьи 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) КоАП.

Наказание челябинцу определит мировой судья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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