На Южный Урал надвигается грозовой фронт

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение: 4 августа в отдельных районах, включая Челябинск, ожидаются грозы и град.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ГУ МЧС, ветер усилится – при грозах до 20 метров в секунду. «В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», – предупредили в ведомстве.

Напомним, июльские грозы убили 2 человек – в них попали молнии. А 31 июля сильный ветер валил деревья на берегу озера Тургояк и в Металлургическом районе Челябинска. Пострадали несколько человек.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.08.20

Калининские миллионы – 2: на Университетской набережной Челябинска гибнут молодые деревья, глава района не реагирует (ФОТОРЕПОРТАЖ). / «Тогда тоже все шло тихо…»: осенью Россия рискует заново пережить протестный 2018 год. / Минфин РФ решил отказаться от налогового соглашения с Кипром. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»