В единый день голосования КОИБы сошлют на юг Челябинской области

В Челябинске результаты выборов в заксобрание региона будут считать вручную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при проведении выборов, назначенных на единый день голосования 13 сентября, направят в участковые избирательные комиссии муниципальных образований юга Челябинской области. Соответствующее постановление утвердил областной избирком.

Большую часть из 225 находящихся в распоряжении региона КОИБов получит Магнитогорск: они будут установлены на 177 избирательных участках города.

Кроме того, 17 комплексов направят УИК Агаповского района, 10 КОИБов – Кизильский район, 14 – Верхнеуральский район, 7 – Нагайбакский район.

Руководство избирательной комиссии Челябинской области объясняет это решение стремлением опробовать технику на всей территории региона, что возможно только при таком избирательном подходе. Впрочем, ряд экспертов считают, что отправить КОИБы на юг избирком заставила относительно невысокая явка именно в этих муниципалитетах во время выборов губернатора Челябинской области в 2019 году и в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ.

Представители оппозиции уже заявили, что готовится массовая фальсификация выборов.

«Такой вывод я делаю, исходя из решения избирательной комиссии Челябинской области убрать с избирательных участков в Челябинске все видеонаблюдение и КОИБы, – пояснил кандидат в депутаты ЗСЧО Лев Большаков. – А если ещё к этому добавить трехдневное голосование! Партия власти прекрасно знает, что уже проиграла битву за Челябинск, и всеми возможными ухищрениями пытается забрать победу у оппозиции».

Челябинск, Виктор Елисеев

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