российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 августа 2020, 11:33 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

Лучше пешком? Южноуральская полиция выявила больше тысячи нарушений ПДД водителями автобусов

Госавтоинспекция Челябинской области подвела итоги профилактического мероприятия «Автобус».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, профилактическое мероприятие «Автобус» проходило на территории региона в течение четырех суток.

«В ходе рейдов выявлено 1085 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, которые привлечены к административной ответственности. Составлены протоколы, в том числе на 188 водителей за управление транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена, на 105 лиц – за перевозку пассажиров с нарушением правил, на 27 – за управление автобусами без технического средства контроля – тахографа», – уточнили в силовом ведомстве.

Кроме того, к административной ответственности привлечено 38 представителей руководства перевозчиков, составлено 3 административных материала в отношении юридических лиц, внесено 42 представления об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Выявлено 5 автобусов, в конструкцию которых внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией, в регистрационно-экзаменационные подразделения направлены материалы для аннулирования регистрации автомобилей. За превышение суммарного люфта рулевого управления 8 автобусов эвакуировано на специальную стоянку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.08.20

На Южном Урале начали крупный экологический проект в сталеплавильном производстве. / Бросили в топку пиара: лес на челябинской Тополинке обрекли на уничтожение. / На пороге дефолта: россияне оказались не способны себя обеспечить на «черный день». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,