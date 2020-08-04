Лучше пешком? Южноуральская полиция выявила больше тысячи нарушений ПДД водителями автобусов

Госавтоинспекция Челябинской области подвела итоги профилактического мероприятия «Автобус».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, профилактическое мероприятие «Автобус» проходило на территории региона в течение четырех суток.

«В ходе рейдов выявлено 1085 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, которые привлечены к административной ответственности. Составлены протоколы, в том числе на 188 водителей за управление транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена, на 105 лиц – за перевозку пассажиров с нарушением правил, на 27 – за управление автобусами без технического средства контроля – тахографа», – уточнили в силовом ведомстве.

Кроме того, к административной ответственности привлечено 38 представителей руководства перевозчиков, составлено 3 административных материала в отношении юридических лиц, внесено 42 представления об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Выявлено 5 автобусов, в конструкцию которых внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией, в регистрационно-экзаменационные подразделения направлены материалы для аннулирования регистрации автомобилей. За превышение суммарного люфта рулевого управления 8 автобусов эвакуировано на специальную стоянку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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