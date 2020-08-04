Южный Урал готовят к новому этапу снятия ограничений: выявляемость коронавируса снижается

Челябинскую область, похоже, готовят к новому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом: приближаются день рождения Челябинска и выборы в ЗСЧО, выявляемость инфекции снижается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшие сутки на Южном Урале подтверждены 103 новых случая коронавирусной инфекции. Показатель снижается с 29 июля.

Региональный минздрав сообщил о еще трех умерших зараженных. Причиной смерти указываются хронические заболевания. Так, 73-летняя женщина и 58-летний мужчина скончались от острого инфаркта миокарда, 80-летняя женщина – от острого нарушения мозгового кровообращения на фоне церебрального атеросклероза.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области выявлены 12 тысяч 233 инфицированных. 263 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.08.20

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