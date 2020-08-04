Сотни лазеек для коррупции и несоответствие федеральным законам: неутешительные итоги законотворчества на Южном Урале

Прокуратура Челябинской области подвела итоги антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в 1 полугодии 2020 года надзорное ведомство провело антикоррупционную экспертизу более 9,5 тысяч нормативных правовых актов и их проектов.

В ходе проверок выявлено 483 нормативных правовых акта и их проектов, содержащих коррупциогенные факторы, из которых более 90% одновременно противоречили федеральному законодательству.

В указанных документах содержался 597 коррупциогенный факторов, с целью исключения которых прокурорами внесено 16 требований, принесено 340 протестов.

В целях исключения коррупциогенных факторов на этапе нормотворчества, внесения соответствующих корректировок в проекты нормативных правовых актов прокурорами направлено 126 информаций.

В результате проделанной работы коррупциогенные факторы исключены из 323 нормативных правовых актов и их проектов, в отношении остальных работа продолжена.

«Как и в предыдущие периоды, наибольшее количество коррупциогенных факторов выявляется в нормативных правовых актах, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также регламентирующих сферы государственной и муниципальной службы, вопросы земельного и бюджетного законодательства», – уточнили представители региональной прокуратуры.

Наиболее часто выявляются коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил: принятие нормативного правового акта за пределами компетенции, широта дискреционных полномочий, отсутствие или неполнота административных процедур.

Около 64% от общего количества коррупциогенных факторов выявлено в нормативных правовых актах и их проектах, принимаемых исполнительными органами местного самоуправления, и около 35% в нормативных правовых актах и их проектах, принимаемых представительными органами муниципалитетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.08.20

Южный Урал готовят к новому этапу снятия ограничений: выявляемость коронавируса снижается. / Лучше пешком? Южноуральская полиция выявила больше тысячи нарушений ПДД водителями автобусов. / На Южном Урале начали крупный экологический проект в сталеплавильном производстве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»