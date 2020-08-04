К ситуации с птичьим гриппом в Челябинской области подключилось МЧС

В Увельском районе Южного Урала продолжают бороться с распространением гриппа птиц.

Как сообщал уже РИА «Новый День», в Увельском районе зарегистрированы случаи птичьего гриппа А (H5N8).

Сейчас в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от озер Песчаное и Табыньша, проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц. Ранее трупы дикой утки и еще четырех домашних птиц (уток и гусей) были обнаружены на берегах этих озер.

По словам заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской области Игоря Доможирова, скорее всего, занос инфекции произошел с дикими перелетными птицами, которые являются естественным резервуаром вируса в природе и активными переносчиками данного возбудителя. Вирус подхватила домашняя птица местных жителей, которая находится на вольном содержании (то есть гуляет по улице, самостоятельно доходит до близлежащих водоемов).

Сейчас в селе Песчаное ветеринарная служба проводит подворовый обход всех жителей для учета и выявления больной и павшей птицы. В соответствии с ветеринарными правилами, в очаге заболевания вся птица в личных подсобных хозяйствах должна быть уничтожена, даже если у нее нет клинических признаков заболевания, напомнили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. На въезде и выезде из села установлены дезинфицирующие барьеры. В населенном пункте установлено место для сжигания павшей птицы. На помощь ветеринарам пришли сотрудники МЧС.

Отметим, что все птицефабрики Челябинской области работают в режиме закрытого типа. Сотрудникам птицефабрик запрещено иметь дома на содержании любую домашнюю птицу (кур, гусей, попугаев) из-за возможного заноса инфекции на предприятие.

Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует перевести всю домашнюю птицу на безвыгульное содержание во избежание ее контакта с перелетной и дикой птицей. Птиц необходимо содержать в закрытых помещениях, не выпускать со двора; не скармливать птице потроха от дичи; не покупать птиц на стихийных рынках; перед кормлением корм для птиц подвергать термической обработке.

Что касается опасности заболевания для человека, то ученые считают подтип H5N8 одним из наименее патогенных для человека, но не исключают риска мутаций, которые могут сделать его смертельно опасным, особенно, если человек болен другим видом гриппа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.08.20

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