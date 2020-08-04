Южноуральцы потребовали отставки министра здравоохранения региона

В ответ на преследования сотрудников «скорой» Златоуста общественники потребовали уволить главу регионального минздрава.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители общественной организации «Гражданский патруль» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить главу министерства здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова после административного преследования врачей, не получивших ковидные выплаты. Об этом общественники рассказали на своей странице в социальных сетях.

Напомним, история началась в начале июня, когда на ресурсах организации было опубликовано видеообращение сотрудников станции скорой медицинской помощи Златоуста и членов их семей. Южноуральцы пожаловались, что не получили полагающиеся им ковидные выплаты, обещанные президентом России Владимиром Путиным. Руководство «скорой» и чиновники объяснили свою позицию тем, что сотрудники не входят в специализированные бригады. В свою очередь, врачи и водители заявили, что не знают, болен ли пациент, к которому они едут.

После того, как о публикации видеообращения рассказали СМИ, разразился настоящий скандал. Однако главный врач станции скорой помощи Златоуста Руслан Хазиев заявил, что жалоб от работников на отсутствие выплат к нему не поступало, все деньги выплачены. Кроме того, он заявил, что два участника видеообращения не являются работниками учреждения.

На недовольных медиков, а также на представителя «Гражданского патруля» подали заявления в МВД, составили протоколы и передали дело в суд за распространение якобы фейковой информации. Защитники врачей, однако, представили другую точку зрения.

«При подготовке к делу об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, в отношении водителя скорой медицинской помощи г. Златоуста было выявлено, что действительно водитель скорой медпомощи осуществлял транспортировку пациента, в последующем с подтверждены диагнозом covid-19 в апреле 2020 года. Однако стимулирующих выплат он не получил. Водитель обратился с жалобой на невыплату через официальный сайт Госуслуг. Заявление было принято и обработано. В ответ на его жалобу пришел официальный ответ от министерства здравоохранения Челябинской области об отказе в установленных стимулирующих выплатах, так он не входил в специализированную бригаду. Получив такой ответ от министерства, он практически отчаялся найти справедливость, так как он не обладает специальными познаниями в области права, да и не обязан разбираться в указах, постановлениях и приказах различного уровня, он решился обратиться к общественности с призывом обратить внимание на несправедливую систему оплаты труда работников скорой медицинской помощи», – пояснила защитник Ольга Исламитдинова.

Интересно, что после того, как было записано и опубликовано видеообращение, сотруднику в спешном порядке осуществили выплаты стимулирующего характера. А потом, как уже было сказано, обвинили авторов ролика в распространении заведомо ложной информации о несовершенстве начисления стимулирующих выплат.

Общественники обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также в администрацию президента РФ Владимира Путина с просьбой уволить с должности главы минздрава Челябинской области Юрия Семенова за несоответствие занимаемой должности, а также уволить Руслана Хазиева с должности главного врача ГБУЗ «Станция скорой помощи».

«Когда врачи входят в красную зону заражения, они должны быть уверены не только в том, что останутся здоровы, а в том, что за их спиной стоит организация здравоохранения. И мы вынужденно констатируем, что в ситуации, случившейся в Златоусте, честь мундира оказалась важнее», – прокомментировал представитель общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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