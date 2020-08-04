Следователи настаивают на продлении меры пресечения экс-мэру Челябинска и его подчиненному

СКР попросил продлить меру пресечения бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву и экс-начальнику управления капитального строительства города Евгению Пашкову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие ходатайства поступило в Центральный районный суд Челябинска.

Просьбу о продлении домашнего ареста экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву суд планирует рассмотреть 5 августа. В четверг, 6 августа, будет вынесено решение по Евгению Пашкову, находящемуся в СИЗО: следователь ходатайствовал о продлении ему содержания под стражей.

Напомним, Тефтелева и Пашкова задержали 11 декабря 2019 года в Магнитогорске. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

В марте нынешнего года Евгений Тефтелев пошел на сделку со следствием и был освобожден из СИЗО. Евгений Пашков продолжает отрицать вину.

Челябинск, Виктор Елисеев

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