В Челябинске зафиксировали превышение ПДК по вредным веществам

В минэкологии признали превышение ПДК вредных веществ в воздухе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве экологии Челябинской области, во вторник, 4 августа, в ведомство стали поступать обращения по поводу дымки и неприятного химического запаха.

Эти обращения чиновники связывают, прежде всего, с длительным периодом неблагоприятных метрологических условий (НМУ) I степени в городе Челябинске. Режим НМУ был объявлен Челябинским ЦГМС еще 31 июля 2020 года и продолжается по настоящее время.

Сегодня утром в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание рабочей группы по координации действий в периоды НМУ с участием представителей крупных промышленных предприятий города Челябинска. На совещании министр экологии региона Сергей Лихачев потребовал усилить мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух и провести выездные проверки совместно с надзорными ведомствами.

Предприятия отчитались о выполнении ряда мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предусмотренных планами мероприятий по сокращению выбросов.

Вместе с тем, передвижные лаборатории и стационарные посты министерства экологии региона и Росгидромета «в зонах влияния крупных промышленных предприятий имеет место выявление превышений предельно допустимых концентраций по фенолу, сероводороду, формальдегиду», признает замминистра Виталий Безруков.

«Зафиксированные лабораториями минэкологии превышения в зоне влияния ООО «Мечел-Кокс», ООО «3авод ТЕХНО» и других предприятий оперативно направлены в Росприроднадзор, – уточнил чиновник. – Эти данные лягут в основу административных расследований в отношении виновных предприятий. К нарушителям будут применены соответствующие меры».

Кроме того, ведомство проводит рейдовые мероприятия в отношении предприятий регионального надзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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