На сеть магазинов в Челябинске завели дело за перевод Дня Победы в проценты

Челябинское УФАС России возбудило дело по использованию в рекламе памятных дат Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства при распространении в сети Интернет рекламы сети магазинов «ТарКо-Ферма» со сведениями: «1941-1945 В честь Дня Победы. 1945 год – скидка на пельмени 45%, 9 мая – скидка на мясо 9%, 75 лет – шаурма по 75 руб».

Обращение о недопустимости распространения такой рекламы в Челябинское УФАС направила жительница областного центра, указавшая на ненадлежащее использование в рекламной акции сети магазинов «ТарКо-Ферма» памятных дат Великой Отечественной войны.

Распространяемая реклама также сопровождалась следующей текстовой информацией: «Мы все очень ждем этого дня – Дня Победы! Готовимся поздравить ветеранов, вспомнить своих предков, воевавших за наше мирное небо и спокойную жизнь…

Прошло 75 лет, как ликовали наши прадеды, разгромив фашизм! Эта дата и сейчас должна сплотить наш народ еще больше, давайте будем дружнее, а значит, – сильнее и непобедимее!

А еще мы желаем, чтобы никто и никогда не испытывал чувства голода. Будьте всегда сытыми, питайтесь вкусно!..»

В соответствии с частью 6 статьи 5 федерального закона «О рекламе» в рекламе не допускается использование оскорбительных образов, сравнений и выражений. В свою очередь, согласно письму ФАС России от 29 апреля 2013 года «О порядке применения части 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», к таковым могут быть отнесены такие слова и изображения, которые, в том числе, ущемляют человеческое достоинство, принижают значимость отдельных лиц, исторических событий, памятных дат.

«Данная реклама была вынесена на обсуждение членов экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Челябинском УФАС России, большинством голосов которого признано, что в ней содержатся оскорбительные образы, связанные с Великой Отечественной войной», – сообщили в надзорном ведомстве.

Дело возбуждено в отношении ООО «ТарКо-Ферма».

Челябинск, Виктор Елисеев

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