Администрацию села под Челябинском оштрафовали на 200 тысяч за сорняки и деревья на сельхозучастках

В Челябинской области администрация сельского поселения привлечена к ответственности за невыполнение требований земельного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в ноябре 2019 года ведомство провело плановую проверка администрации Кременкульского сельского поселения Сосновского района на предмет соблюдения требований земельного законодательства.

В ходе проверки были обнаружены пять земельных сельскохозяйственных участков, находящихся в собственности администрации, заросших пыреем и иными сорными растениями, шиповником, березами и осинами высотой до 10 метров). Разумеется, на участках отсутствовали какие бы то ни было следы ведения сельского хозяйства. Площадь зарастания составила 10 гектаров. Кроме того, установлено, что администрацией не принимались меры по передаче участков иным лицам для использования земли по назначению.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий был составлен акт, выдано предписание. В январе 2020 года управление вынесло постановление о наложении на нарушителя (администрацию села) административного штрафа в 200 тысяч рублей.

Не согласившись с решением надзорного органа, администрация обратилась с жалобой в Сосновский районный суд. В апреле 2020 года суд не удовлетворил жалобу, после чего 30 июля администрация Кременкульского сельского поселения Сосновского района оплатила административный штраф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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