Челябинец украсил крыльцо управляющей компании переполненным мусорным баком

Житель челябинской новостройки вернул управляющей компании контейнер, до отказа набитый мусором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 3 августа. Именно в этот день житель новостройки, расположенной по улице Бейвеля, привез и установил на крыльце ООО «Азбука сервиса» контейнер для твердых коммунальных отходов, переполненный мусор.

По словам челябинца, ключи от квартир в доме новоселы получили в середине мая нынешнего года. Застройщик обещал благоустроить прилегающую территорию в течение следующего месяца, но воз и ныне там. А здесь еще появилась проблема с вывозом твердых коммунальных отходов.

«Мы обращались во все инстанции, но так как контейнерной площадки нет, «Центр коммунального сервиса» не устанавливает баки для мусора, – цитирует 74.ru горожанина. – Мы обратились в управляющую компанию с просьбой установить хотя бы временный контейнер для сбора мусора, и нам пообещали купить бак. Мы рассчитывали получить большой контейнер, потому что в доме пять подъездов, но нам привезли маленький обычный бачок. Его установили в 14 часов, а к 17 часам он уже был переполнен».

Челябинцы попросили представителей УК все-таки организовать вывоз мусора. Какого же было их удивление, когда они увидели, как дворник выгружает контейнер в свой автомобиль и куда-то увозит.

После очередного общения с коммунальщиками жителей дома заверили, что договор с региональным оператором подписан, и с понедельника мусор вывозить будут уже подрядчики ЦКС. Но приехав вечером 3 августа домой мужчина вновь увидел переполненный контейнер. Это и стало последней каплей. «Я их предупреждал, что, если мусор не вывезут, я его вывезу сам, – рассказывает горожанин. – Взяли с сыном этот бак и транспортировали в управляющую компанию. Бак является их собственностью, раз они не обеспечивают вывоз мусора, я вернул этот бак собственнику по юридическому адресу. Никаких хулиганских действий в этом не было, мы просто хотим предать нашу проблему огласке».

Но в управляющей компании претензий жильцов не принимают. По словам коммунальщиков, приобретение контейнера было лишь актом доброй воли со стороны УК. Обслуживающая организация даже поставила новую контейнерную площадку на оцифровку. Но эти данные не были вовремя переданы подрядной организации, и за мусором никто не приехал.

В итоге крайней в этой истории оказалась управляющая компания, недоумевают ее представители. Между тем, УК не занимаются вывозом мусора, напоминают коммунальщики. Это – обязанность ЦКС.

Обиженные представители управляющей компании готовят обращение в полицию с требованием наказать горожан, сломавших принадлежащий организации контейнер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.08.20

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