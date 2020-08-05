В национальном парке «Таганай» пропали мужчина с десятилетним сыном

В нацпарке «Таганай» спасатели ищут мужчину с ребенком 10 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, 4 августа в 22:00 в Златоустовский отряд учреждения поступил звонок от женщины, рассказавшей, что ее 40-летний супруг и сын 10 лет не вернулись из национального парка «Таганай» в условленное время.

Мужчина собирался вернуться еще в 19:00. При этом телефон уральца оказался отключен. Женщина самостоятельно пыталась отыскать родных, но обнаружила лишь автомобиль в двух километрах от Центральной усадьбы, мужа и сына на месте не было, тогда она обратилась к спасателям.

На место выехала резервная группа Златоустовского отряда в составе 4-х человек, в 23:00 к ним присоединилась дежурная смена Златоустовского ПСО.

В 5 часов утра 5 августа на поиски мужчины и ребенка были подняты резервные группы Мобильного, Миасского и Усть-Катавского отрядов.

Сейчас в национальном парке «Таганай» работают 28 человек личного состава областной поисково-спасательной службы, в том числе 3 кинологических расчета, 6 автомобилей повышенной проходимости и 4 квадроцикла.

Также к поискам присоединились пожарные и сотрудники национального парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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