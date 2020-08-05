Эффективность: мэрии Челябинска задолжало за аренду принадлежащее ей же предприятие

Власти Челябинска через суд взыскивают долги с муниципального перевозчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска подал в суд на ООО «Общественный городской транспорт», чтобы взыскать с предприятия 15 миллионов рублей – задолженность за аренду принадлежащего городу имущества.

Всего в арбитражный суд Челябинской области структура мэрии областного центра подала 6 исков, один из них был удовлетворен в конце июля этого года.

Интересно, что ООО «ОГТ» фактически принадлежит мэрии Челябинска: учредителями созданного в 2017 году перевозчика являются МУП «Служба организации движения» (95%) и МУП «Служба благоустройства» (5%).

Предприятие было образовано, чтобы «подхватить» обслуживание муниципальных автобусных маршрутов, оказавшихся под угрозой закрытия из-за начавшегося банкротства МУП «Челябавтотранс». Уже тогда эксперты высказывали недоумение по поводу столь странной схемы учреждения: по сути, принадлежавшее мэрии предприятие могло ей не подчиняться, так как де-юре его собственниками были самостоятельные юридические лица (хотя они также принадлежали мэрии, уже напрямую).

Очень быстро подобная псевдо-независимость перевозчика вышла городским властям боком, когда ОГТ существенно сократил подвижной состав на ряде социально значимых маршрутов, объяснив это их убыточностью. Оказалось, что управление транспорта предприятию – не указ, и проблему пришлось решать с участием высшего руководства города. Теперь же выясняется, что и к уплате аренды за муниципальное имущество перевозчик относился весьма своеобразно.

Напомним, в середине июля этого года пост директора ООО «ОГТ» покинул Дмитрий Холод, возглавлявший предприятие практически с момента его основания. А незадолго до этого было возбуждено несколько уголовных дел, в которых фигурирует ОГТ. Одно из них связано с нарушениями при выкупе городом в 2018 году имущества у ООО «Общественный городской транспорт», приобретенного последним у МУП «ЧАТ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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