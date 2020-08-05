Казахстан запретил ввоз птицы из России из-за птичьего гриппа на Южном Урале

После обнаружения птичьего гриппа в Челябинской области Казахстан закрыл границу для мяса птицы из России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, соответствующие действия предприняты после того, как 3-4 августа Челябинское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору распространило сообщение о выявленном в регионе генетическом материале вируса гриппа птиц.

«К гриппу восприимчивы все виды птиц. Это высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц. Грипп птиц способен вызывать массовый охват поголовья», – уточнили представители ведомства.

В этой связи, на основании диагноза, поставленного и подтвержденного Увельской межрайонной ветеринарной лабораторией, Челябинской испытательной лабораторией и Федеральным центром охраны здоровья животных во Владимире, в целях сохранения эпизоотического благополучия на территории Казахстана, комитет ветконтроля и надзора МСХ РК с 4 августа 2020 года ввел временные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Эпизоотическая ситуация в приграничных областях взята на особый контроль ветеринарными службами регионов соседней республики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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